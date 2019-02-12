正瀚風味物質研究中心

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CQI Q Grader 咖啡品質鑑定師

CQI Q Processing 咖啡後製處理課程

杯測風味描述課程

SCA CSP Sensory感官大師-初中級

SCA CSP Barista義式咖啡大師-初中級

SCA CSP Brewing 沖煮金杯大師-初中級

咖啡烘焙私房課 X 熱化學反應

咖啡粉的微觀世界

Classroom Introduction

Course Introduction

正瀚課程

為了咖啡教育的紮根，正瀚以良率的科技與精準數據，規劃一系列非認證課程。包含田間、後製、烘焙、分享會...等等，分別設計了初、中、高階課程，讓台灣咖啡學員達到理論實務應用。

正瀚課程

為了咖啡教育的紮根，正瀚以良率的科技與精準數據，規劃一系列非認證課程。包含田間、後製、烘焙、分享會...等等，分別設計了初、中、高階課程，讓台灣咖啡學員達到理論實務應用。

CQI 認證課

CQI(Coffee Quality Institute)提供了相當科學以及專門的方法，可以增進咖啡品質、制定標準流程、增加競爭力，以及降低風險。正瀚咖啡研究中心設有:Q Grader、Q Processing等認證課程。

CQI 認證課

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SCA 認證課

SCA精品咖啡協會為一個全球性的非營利組織，其表現了世界各地上千種從咖啡生產製造到咖啡師的專業領域。此協會建立在開放性的基礎、融合學技術以及知識共享的力量。我們在精品咖啡產業裡扮演著聯合團隊的角色，投入在創造一個志趣相投的專業領域。

SCA 認證課

SCA精品咖啡協會為一個全球性的非營利組織，其表現了世界各地上千種從咖啡生產製造到咖啡師的專業領域。此協會建立在開放性的基礎、融合學技術以及知識共享的力量。我們在精品咖啡產業裡扮演著聯合團隊的角色，投入在創造一個志趣相投的專業領域。

烘焙麵包

烘焙麵包

手作甜點

手作甜點

烹飪教學

烹飪教學

Teacher Introduction


正瀚風味物質研究中心不定期邀請國內外冠軍職人，與學術界學有專長的咖啡學者前來授課或舉辦咖啡論壇，分享最新的咖啡資訊。

正瀚咖啡研究中心

世界最先進咖啡學院啟用，咖啡教學邁入新紀元

工欲善其事，必先利其器。正瀚咖啡研究中心的每一座教室占地百餘坪，不論色調、光線、裝潢與溫控，均經過貼心設計，讓學員有寬敞舒適的上課環境，提高學習效果。每間教室皆配備高端的設備，供學員練習操作，以達理論實務相輔相成。