正瀚風味物質研究中心

SCA 認證課 SCA精品咖啡協會為一個全球性的非營利組織，其表現了世界各地上千種從咖啡生產製造到咖啡師的專業領域。此協會建立在開放性的基礎、融合學技術以及知識共享的力量。我們在精品咖啡產業裡扮演著聯合團隊的角色，投入在創造一個志趣相投的專業領域。