正瀚風味物質研究中心

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2020.03.23
課程延期公告
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2020.02.13
2020年Q Processing 咖啡後製課程
2019.06.04
Sensory Forum Taiwan 感官論壇
2019.03.25
兩岸盃30強精品咖啡邀請賽
2019.03.14
台灣新世代生技於農業之應用與發展產業座談會
2019.02.12
正瀚咖啡-風味物質研究室正式啟用
2020.04.08
CQI Q Processing 咖啡後製處理課程
專供咖啡鑑定師Q Grader、SCA感官課、SCA沖煮金杯課，以及精英培訓班使用。
操作區的杯測檯與沖煮檯，根據比賽規格可移動或固定。
獨立隔音的準備室，可避免磨豆機以及清洗杯具發出的噪音與氣味，影響到學生。
高端設備包括雷射粒徑分析儀（La-960 Laser Particle Size Analyzer）、VST咖啡濃度儀、Bunn熱水機、BWT倍思鎂除鈣添鎂水質調控器、Moccamaster咖啡機、Bonavita咖啡機，以及各款濾泡咖啡器材。
專供義式咖啡證照課，拉花課，以及非證照義式咖啡調製課使用。
操作區設有6個咖啡吧台，按照WBC比賽規格設計。
不同廠牌義式咖啡機，包括Black Eagle VA388、Spirit、Strada、Slayer、Faema E71、Synesso，供學員操作各款設計不同，性能有別的義式咖啡機。
搭配不同廠牌磨豆機，包括Mythos One、Anfim Special 450、K30、EK43、La Marzocco Swift，更可體驗萃取的異同，擴充義式咖啡的學習視野與深廣度。
專供SCA烘焙證照與冠軍烘豆課使用。
配備多款不同設計與載量的烘豆機，了解不同熱源提供的熱轉換效率，培養對各式機種的實戰經驗，包括Loring Smart 15kg、Giesen 6kg、貝拉1kg直火機、富士Dicovery 250g半熱風機、Kapok 1.0 烘焙機、Diedrich IR1 烘焙機。
水分密度儀測量生豆特性。
符合台灣咖啡產區後製加工的操作實況，採用小型的去皮、去殼機具。
入口處陳列可拆解的巨型咖啡果實模型，讓學員了解咖啡產區與咖啡果實的結構。
鄰近台灣咖啡產區，實地考察與講解，結合室內理論與戶外實作的研究室。
CQI協會致力提升咖啡產區田間管理與後製加工技術，於2017年創設咖啡後製加工證照課程Q Processing，提升咖啡從業人員對採收、篩選、去皮、發酵、乾燥、去殼、分級與儲存的各項知識與技能，實踐精品咖啡的精神。